Calciomercato Milan, idea Traoré dalla Premier: Moncada tenta il colpo

L’avventura di Krunic al Milan sembra essere arrivata alla conclusione. Il centrocampista è pronto a fare le valige, anche se serve un’offerta concreta per lasciarlo partire e chiudere definitivamente la storia in rossonero. Stando a quanto riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, se il giocatore dovesse fare le valige nel mese di gennaio, il club rossonero allora potrebbe pensare di prendere in considerazione un profilo dalla Premier.

Milan su Traoré ma c’è anche il Napoli

Avanza la candidatura di Hamed Traoré, ex centrocampista del Sassuolo ora in forza al Bournemouth, sul quale c’è della concorrenza e c’è anche un club italiano come il Napoli pronto a tentare l’agguato per portarsi a casa il giocatore.