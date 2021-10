Calciomercato Milan, Maldini guarda in Belgio: sondaggio per il centrocampista

Attacco: un reparto da ringiovanire

Maldini ne è pienamente consapevole. L’attacco del Milan, nonostante i nomi roboanti, ha un’età media troppo alta. Il futuro, di conseguenza, sarà finalizzato al rafforzamento della squadra in generale, ma anche a ringiovanire un reparto che rischia di perdere Zlatan Ibrahimovic a fine stagione. Olivier Giroud, d’altro canto, sta per compiere 36 anni, un’età che gli conferisce grande esperienza, ma che non garantisce a Pioli solidità dal punto di vista fisico. Tirando le somme: i rossoneri necessitano di nuova linfa in avanti.

La dirigenza avvia il dialogo con il Bruges per la giovane promessa

Secondo gli ultimi rumors di calciomercato, Maldini e Massara hanno avviato dei contatti con il Bruges per Noa Lang. Classe 1999, il giovane attaccante esterno olandese vanta un passato all’Ajax, in cui ha vinto un campionato nel 2018/2019. In Belgio sta facendo bene, al punto che in patria lo valutano intorno ai 40 milioni di euro. Per Pioli potrebbe essere un’autentica risorsa, da usare come trequartista nel suo modulo 4-2-3-1. La trattativa non si preannuncia facile, visto che l’Arsenal e altri club inglesi lo hanno messo nel mirino. I rossoneri restano sulla soglia a guardare l’evolversi della situazione con in mente sempre l’obiettivo di far quadrare i bilanci societari.