Calciomercato Milan, in dirittura per Luka Romero I C’è la data della chiusura

Milan, i rossoneri sono pronti a chiudere l’operazione Luka Romero. Il giocatore è in orbita meneghina da alcune settimane e ora siamo arrivati alla fase decisiva. L’attaccante è svincolato dalla Lazio e andrà a rinforzare il fronte offensivo rossonero.

Milan, a un passo Luka Romero

Sarà mercoledì il giorno buono per arrivare alla chiusura del cerchio, con gli agenti del ragazzo che saranno attesi in sede per chiudere. Luka Romero sbarcherà al Milan come pedina a costo zero, di fatto manca solo una firma. La Lazio è ormai il passato, l’argentino si vestirà di rossonero e inizierà la sua nuova avventura.