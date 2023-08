Calciomercato Milan, Krunic in bilico | Pioli ha già pronto il sostituto

Il Milan a breve annuncerà l’acquisto di Musah, ma nel frattempo sono arrivate offerte importanti per alcuni giocatori fondamentali nella rosa di Pioli: il Fenerbahce ha intensificato i contatti per portare Krunic in Turchia, con il giocatore che ha già dato il suo ok.

Calciomercato Milan, Pioli vuole Hjulmand in caso di cessione di Krunic

Come riporta la Gazzetta dello Sport, il Fenerbahçe punta a chiudere per massimo 5 milioni di euro, mentre i rossoneri venderebbero Krunic solo per un’offerta sui 10-15 milioni. In caso di addio, spunta il nome di Morten Hjulmand, capitano del Lecce che costa 20 milioni (un contatto tra club c’è già stato nelle scorse settimane).