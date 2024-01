Calciomercato Milan, Maldini cambia casacca: ecco dove giocherà

Il calciatore si trasferisce in un club di A

Il Monza ha annunciato un nuovo arrivo per rinforzare il proprio attacco: Daniel Maldini. Dopo aver lasciato la sede dell’amministratore delegato del Monza, Adriano Galliani, il giocatore ha ufficialmente firmato il contratto che lo legherà ai biancorossi. La sua esperienza con l’Empoli nella prima parte di stagione non è stata particolarmente fruttuosa, spingendo Maldini a optare per il suo terzo prestito nel giro di un anno. Dopo le esperienze con Spezia e Empoli, il figlio d’arte si metterà ora alla prova con la squadra di Palladino.

Calciomercato Milan, Maldini pronto a vestire del Monza

Inizialmente prelevato dal Milan dall’Empoli con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto, Maldini è diventato oggetto dell’interesse di Adriano Galliani. Quest’ultimo ha manifestato un forte desiderio di includere il trequartista classe 2001 nel proprio roster, anche se la scorsa estate i suoi sforzi erano stati infruttuosi. Daniel Maldini è ora pronto per intraprendere un nuovo capitolo della sua carriera indossando la maglia del Monza, dove rimarrà in prestito fino alla fine della stagione.