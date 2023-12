Serhou Guirassy è uno degli obiettivi in cima alla lista dei desideri del club rossonero. Il giocatore in forza allo Stoccarda, ha una clausola da 17 milioni di euro che permetterebbe al Milan di portarlo via già a gennaio. Questa, è un’occasione sulla quale si riflette da tempo anche se ci sarebbero due ostacoli secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport a frenare le tentazioni rossonere.

Due ostacoli a frenare l’operazione del Milan

Gli ostacoli principalmente sarebbero: la concorrenza, con i club di Premier League in testa, e la mancata proroga al Decreto Crescita da parte del Governo, che rende l’operazione inevitabilmente più complicata dal punto di vista dell’ingaggio. E lo stipendio del giocatore poi, che è già sui 3 milioni di euro netti con la richiesta iniziale che sarebbe di 5 che per il Milan è troppo alto.