Il Milan è in piena emergenza difensiva visti i tanti infortuni e nel mercato di gennaio sarà costretto a intervenire per potersela giocare su più fronti da febbraio quando ripartirà l’Europa League. Tra gli obbiettivi per la retroguardia spunta il nome di Thilo Kehrer, classe ’96 del West Ham che sta trovando poco spazio nell’ottima annata degli Hammers.

Tanti club sul tedesco

Oltre ai rossoneri, ci sono altri due club di Serie A: Atalanta e Roma. Per quanto riguarda invece i club esteri, Footmercato ha riportato nelle ultime ore l’interesse di Monaco, Nizza e Rennes.