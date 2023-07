Calciomercato Milan, offerta al Porto per Taremi | La risposta dei lusitani

Milan, Moncada presenta la prima offerta per Taremi

Milan, uno degli obiettivi offensivi dei rossoneri è Mehdi Taremi, prolifico attaccante del Porto che nella stagione appena conclusa ha messo a segno 31 gol in 51 partite con la maglia dei Dragoni. I rossoneri l’hanno messo nella lista dei candidati per il ruolo di prima punta.

Milan, no del Porto alla prima offerta

Secondo quanto riferisce Sky, il Milan avrebbe presentato al Porto una prima offerta per l’attaccante iraniano. La stessa, tuttavia, sarebbe stata rifiutata. Il presidente Pinto Da Costa, per rinunciare al suo puntero, chiede 25 milioni di euro. Una soglia che difficilmente scenderà, considerando la tempra e la rigidità di un presidente come il lusitano.