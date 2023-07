Calciomercato Milan, offerta dall’Olanda per l’attaccante | Ecco di chi si tratta

Dall’Olanda: “Incontro tra l’agente di De Ketelaere e il PSV”

La permanenza in rossonero Charles De Ketelaere è in bilico, complice anche la prestazione non brillante nella tournée americana. Dopo un arrivo con grande aspettative, la prima stagione a Milano del belga è stata molto deludente, motivo per cui non si esclude una sua cessione durante questa sessione di mercato.

Secondo quanto riferisce il giornalista olandese, Rik Elfrink, su ed.nl, il PSV Eindhoven avrebbe contattato l’agente del calciatore per informazioni su un suo possibile trasferimento. La formula che il club olandese vorrebbe utilizzare è quella del prestito – con eventuale riscatto – che al momento non soddisfa i rossoneri, fermi sulla richiesta di 30 milioni di euro. Potrebbero esserci sviluppi interessanti nelle prossime settimane.