Il calciomercato Milan non ha intenzione di mollare l’idea di portare Robert Lewandowski a Milanello. Il club del Diavolo sta cercando di posizionarsi in pole per ottenere l’obiettivo di mercato. In fila, però, non ci sono soltanto i rossoneri, ma una lunga serie di club, soprattutto MSL ed Europa. Dalla Serie A anche la Juventus si inserisce nella corsa.

Calciomercato Milan, sogno Lewanowski

Milan e la Juventus, e molti altri club in giro per il mondo, sognano Robert Lewandowski nella propria rosa. Tutti i club sono pronti a contendersi il centravanti polacco attualmente in forza al Barcellona. L’attaccante non ha ancora deciso per il suo futuro, ma qualora decidesse di chiudere la sua avventura con i catalani, potrebbe tentare un’ultima grande sfida in Serie A.

Intanto, il club blaugrana sta cercando di arrivare al rinnovo con il giocatore, sicuramente a cifre più contenute per non privarsi di un attaccante ancora capace di mettere a segno almeno 20 gol stagionali. Intanto che in Spagna si decide per il futuro, in Italia il Milan prova a portarsi avanti e resta alla finestra. L’ostacolo potrebbe essere lo stipendio: attualmente percepisce 20 milioni, si dovrebbe ridimensionare ad una quota sostenibile di circa 6-7 milioni annui. Intanto c’è chi può permettersi il giocatore senza troppi ostacoli, come i Chicago Fire. Gli americani sono disposti a tirare fuori lo stipendio faraonico percepito in Spagna per portare la stella polacca in MLS.