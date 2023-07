Calciomercato Milan, piace Isaksen del Midtjylland: la situazione

Dopo i numerosi e pesanti addii in casa Milan, la società rossonera punta a risollevare gli animi dei tifosi tentando di rinforzare la rosa a disposizione di Stefano Pioli. Dopo aver chiuso positivamente le trattative con il Chelsea per Loftus-Cheek e Pulisic e con la Lazio per Luka Romero, la dirigenza è a lavoro un nuovo esterno destro al tecnico emiliano.

Calciomercato Milan, Isaksen per la corsia destra

Il Milan avrebbe un accordo verbale con il Midtjylland per Isaksen, esterno destro classe 2001 sotto i radar dei rossoneri da quasi un anno. Il danese può diventare il piano B per Chukwueze e in tal caso gran parte della spesa disponibile sarebbe destinata al nuovo numero 9. Non è da escludere che Gustav possa arrivare in rossonero anche insieme al nigeriano del Villarreal, ma solo con la cessione di Saelemaekers che non è più sicuro di rimanere sotto la guida di Pioli. Nei prossimi giorni la società prenderà una decisione definitiva, Isaksen rimane comunque un’ opzione molto concreta.