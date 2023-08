Calciomercato Milan, Pioli blinda Krunic: gli aggiornamenti

Siamo quasi arrivata nella zona hot dell’attuale scenario di calciomercato. Sono davvero pochi i giorni che mancano al fischio di inizio del nuovo campionato e per i club è iniziato il conto alla rovescia per sferrare gli ultimi colpi di mercato. Ma non gli allenatori hanno nuovi nomi per puntellare le zone d’ombra nella propria rosa, blindano anche i propri giocatori. Uno di questi casi riguarda il Milan.

Calciomercato Milan, Pioli dice no al Fenerbahçe

Una delle notizie di apertura di questa mattina su Tuttosport riguarda il Milan. Infatti, alcune indiscrezioni di mercato, sarebbero rivolte verso il bosniaco Krunic. Il centrocampista è nel mirino del Fenerbahçe i quali avrebbero offerto al club di via Aldo Rossi 8 milioni di euro. Ma la lontana proposta dei turchi dalla richiesta rossonera di 14-15 milioni di euro, ha fatto puntare i piedi a mister Stefano Pioli che blinda il calciatore a Milano e dice no alla cessione.