Calciomercato Milan, ritorno di fiamma con Zaniolo: osservato speciale nel match contro i friulani

Il calciomercato Milan non rallenta mai, nemmeno in questo weekend, quando si disputerà la 32esima di campionato ed i rossoneri affronteranno l’Udinese. In questa gara ci sarà un osservato speciale: Nicolò Zaniolo. L’attaccante dei friulani, ex Roma, è sempre stato desiderio del club lombardo. Il Milan ha intensione di portarlo a Milanello adesso che è in piena forma fisica e mentale.

Calciomercato Milan, si torna su Zaniolo

L’osservato speciale del match di domani pomeriggio alle 18 a San Siro contro l’Udinese sarà Nicolò Zaniolo. La gara di domani non sarà solo un’occasione di riscatto per la formazione di Allegri dopo la sconfitta di Napoli, ma potrebbe anche essere l’esame per Nicolò Zaniolo, ancora oggi nei radar di Via Aldo Rossi.

L’attaccante dell’Udinese ha dimostrato la sua splendida forma fisica e mentale dopo un periodo difficile. Quest’anno è stato protagonista di una stagione di rinnovo. Adesso che possiede maggiore esperienza e maturità, è considerato un possibile obiettivo per il mercato estivo dei rossoneri. Zaniolo piace molto a Max Allegri che lo terrebbe con piacere tra le file degli attaccanti. Massimiliano Allegri avrà dunque l’opportunità di valutare dal vivo la crescita del fantasista ex Roma e Fiorentina in una sfida cruciale per il Diavolo.