Roma-Pisa, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv

Torna la Serie A Tim con il 32esimo turno. In scena all’Olimpico Roma-Pisa. L’anticipo di campionato si giocherà oggi, venerdì 10 aprile 2026 alle ore 20:45. L’arbitro della partita sarà Felicioni.

Roma-Pisa, probabili formazioni

La Roma cerca un posto in Europa, contro il Pisa cercherà di fare bottino pieno. I giallorossi sono sesti in classifica con 54 punti. Una rimonta impegnativa per raggiungere l’Europa che conta.

Il Pisa è quasi matematicamente spacciato. Il ritorno in Serie B è quasi certo per i toscani che sono ultimi in classifica con 19 punti.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, N’Dicka, Hermoso; Celik, Cristante, Pisilli, Rensch; Soulé, Pellegrini; Malen. All.: Gasperini. A disposizione: Gollini, De Marzi, Tsimikas, Angelino, Ziolkowski, Seck, Mirra, El Aynaoui, El Shaarawy, Vaz, Venturino, Zaragoza, Arena.

PISA (3-5-2): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Leris, Hojholt, Aebischer, Tramoni, Angori; Moreo, Durosinmi. All.: Hiljemark. A disposizione: Nicolas, Scuffet, Bozhinov, Coppola, Albiol, Cuadrado, Touré, Loyola, Piccinini, Meister, Stengs, Stojilkovic.

ARBITRO: Feliciani. ASSISTENTI: Bindoni-Tegoni. QUARTO UOMO: Mariani. VAR: Giua. AVAR: Di Paolo.

Dove vedere Roma-Pisa: diretta tv e streaming

La partita tra Roma e Pisa è in programma alle ore 20.45 allo stadio Olimpico e sarà visibile in diretta tv su Dazn e Sky. La diretta streaming sarà disponibile anche su Skygo e Now.