Calciomercato Milan, salta definitivamente l’idea Singo: il motivo

La trattativa tra Milan e Torino per lo scambio Messias-Singo non avrà seguito

Per il calciomercato in entrata del Milan uno dei nomi più caldi negli ultimi giorni è stato quello di Wilfried Singo, laterale di spinta del Torino. Il terzino ivoriano è finito già dalla passata stagione sotto i radar di alcuni top club del nostro campionato e, in questa sessione di mercato, per il Milan era diventata più che una semplice idea per rinforzare il reparto difensivo a disposizione di Stefano Pioli.

Calciomercato Milan, Singo non si farà: non adatto per Pioli

Secondo la testata giornalistica Tuttosport, era tutto fatto per il passaggio di Wilfried Singo dal Torino al Milan. La formula avrebbe previsto il cartellino di Messias più 8 milioni di euro. L’operazione darebbe saltata per volere di Stefano Pioli, che ha reputato il difensore granata non adatto alla difesa a quattro.