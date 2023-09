Calciomercato Milan, sfuma l’attaccante: possibile arrivo a gennaio?

Il Milan ha tentato, nelle ultime ore di mercato, di ingaggiare Rafa Mir. L’attaccante del Siviglia era stato individuato come profilo adatto da inserire nella rosa di Pioli, ma il club spagnolo ha chiuso subito ad una possibile cessione. Il motivo sarebbe l’impossibilità di trovare un sostituto in attacco nelle ultime ore di calciomercato.

Calciomercato Milan, continuano i contatti per Mir

Il giocatore, intanto, vuole il Milan e starebbe spingendo per il trasferimento in rossonero: le discussioni sono ancora aperte, ma il discorso si sposta per la sessione invernale di gennaio, per provare a concludere la trattativa.