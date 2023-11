In attesa della ripresa del campionato, in casa Milan si continua a pensare al mercato visto che a Pioli non bastano i gol di Giroud, che sta reggendo da solo la squadra rossonera da diverse gare nonostante i suoi 37 anni che dimostrano il solito impegno e maturazione per l’ex calciatore di Arsenal e Chelsea.

Calciomercato Milan, spunta il nome di Gimenez

Bocciati Okafor e Jovic(per il momento) i rossoneri sono alla ricerca di un grande attaccante già in vista di gennaio e starebbero pensando ad un nome che ha già giocato Champions ed Europa League e che sia Roma e Lazio conoscono bene. Si tratta infatti di Santiago Gimenez, attaccante messicano del Feyenoord e che piace a mezza Europa con il club rossonero che dovrebbe così anticipare tutti nella corsa al calciatore.