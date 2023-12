Il Milan affronta un’urgente necessità di rinforzare la difesa per fronteggiare l’emergenza infortuni. Matteo Gabbia, attualmente al Villarreal, potrebbe fare ritorno a Milano per risolvere il problema dell’indisponibilità di giocatori difensivi. Si considera la possibilità di acquistare ben 2 difensori, con il nome di Clement Lenglet sempre in lizza e un’attenzione particolare su Nordi Mukiele del PSG. Il primo ha ha recentemente giocato titolare, mentre Mukiele è al momento il difensore più allettante per il club milanese.

Calciomercato Milan, i rossoneri vogliono rinforzare il proprio reparto offensivo

Nel reparto offensivo, il Milan è interessato a Guirassy, ma la clausola contrattuale non garantisce la sua acquisizione, vista la forte concorrenza. L’attaccante potrebbe preferire rimanere a Stoccarda per sei mesi prima di valutare opportunità nel mercato estivo. La situazione di Jovic, che ha mostrato segnali positivi, potrebbe influenzare le decisioni in attacco, specialmente considerando le assenze di giocatori chiave negli esterni. Inoltre, il club sta valutando opzioni a centrocampo, dato l’andamento di Krunic e le necessità create da infortuni e assenze. Rodriguez del Betis, inizialmente un obiettivo, è indisponibile a lungo a causa di un intervento al perone, aprendo la porta a possibili alternative come Traoré del Bournemouth, ambito anche da Napoli e Fiorentina, che potrebbe essere disponibile in prestito dalla Premier League.