Radja Nainggolan torna a giocare. Secondo quanto riportato dalla CNN locale l’ centrocampista di Inter, Cagliari e Roma sarà di nuovo in campo con la maglia del Bhayangkara Presisi, club allenato da Mario Gomez.

Nainggolan giocherà in Indonesia

E proprio di questo ha parlato l’attuale direttore sportivo Sumardji che però non ha voluto dire nulla sulla durata dell’accordo per quanto riguarda il calciatore belga, anche se una cosa è certa che tornerà presto in campo.