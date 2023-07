Calciomercato Napoli, bocciato il nome di Umtiti per il dopo Kim | Ecco perchè

Con Kim ad un passo dal Bayern Monaco, il club di De Laurentiis ha bisogno di un nuovo difensore per la difesa di Garcia. Tanti i nomi che si fanno in sostituzione del difensore sudcoreano, da Le Normand a Ibanez fino ad arrivare a Umtiti, che sembra però essere stato bocciato.

Calciomercato Napoli, Umtiti non arriverà | Il motivo

Questo il punto fatto da “Il Corriere dello Sport”: “Il Napoli ha provveduto a far sapere alla Real Sociedad che Le Normand è un profilo di assoluto rispetto, sul quale eventualmente si potrebbe discutere ma su valori inferiori alla clausola (40? 50?), ha ascoltato una serie di proposte arrivate con discrezione, ha ragionato su Umtiti (30 a novembre) che però ha un’età che stride con la filosofia, e non si è dato scadenze immediate, sperando di arrivare a un ragionevole confronto con il Wolverhampton”.