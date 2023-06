Calciomercato Napoli, De Laurentiis prepara il rinnovo di Osimhen | Pronto il maxi ingaggio

Il presidente non vuole cedere il suo pezzo pregiato

Aurelio De Laurentiis è pronto a ritoccare l’ingaggio del suo calciatore migliore, visto che le richieste per il calciatore del Napoli non mancano di certo. Il presidente, che tratta il rinnovo dell’attaccante, che deve però ancora accettarlo chiede una cifra vicina ai 150 milioni di euro per lasciare partire il suo calciatore migliore.

Secondo Tuttosport quindi il Presidente del Napoli è pronto a offrire 7 milioni di euro netti fino al 2025(bonus compresi) respingendo gli attacchi di Chelsea e Manchester United.