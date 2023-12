“Elmas è già venduto. È uno che vuole giocare sempre, non ha capito che si è titolari anche se non si fanno novanta minuti. Quest’anno ha giocato poco? Spalletti lo aveva avuto anche l’anno precedente, per poterlo valutare. Quest’anno abbiamo avuto due allenatori”.

Calciomercato Napoli, ADL torna su Samardzic

Queste le parole precedenti di Aurelio De Laurentiis che conferma come il centrocampista sia già partito direzione Lipsia vista la volontà di non avere una titolarità che non gli hanno permesso sia Garcia prima che Mazzarri poi. Il Napoli però non può rimanere a guardare visto che il tecnico toscano ha bisogno di un sostituto, che potrebbe essere Samardzic, centrocampista dell’Udinese che torna in orbita azzurra. Come alternativa però c’è sempre Hojbjerg del Tottenham.