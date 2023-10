Calciomercato Napoli, il Chelsea punta forte su Osimhen | Pronta l’offerta

Ebbene si, il Chelsea non smette di spendere soldi e dopo aver speso 1,5 miliardi nelle ultime 5 stagioni, di cui all’incirca un terzo sono rientrati con le vendite, prepara l’offerta per Gennaio per un big del Napoli.

Napoli, il Chelsea si fa avanti per Osimhen

Mauricio Pochettino, allenatore dei blues, vorrebbe il numero nove del Napoli, la concorrenza è tanta, ma di certo il club inglese non ha problemi di spese. Come riportato da tuttomercatoweb.com il Chelsea si farà avanti per il calciomercato di Gennaio in alternativa andranno su Ivan Toney del Brentford, con valutazione oltre i 60 milioni di euro. Victor Osimhen, dopo il litigio con Garcia sembrerebbe essere tornato in pace con l’ambiente. Per il resto sarà difficile che De Laurentis possa approvare la partenza del suo bomber a metà stagione. Si prevede un calciomercato caldissimo.