Calciomercato Napoli, virata su Popovic: De Laurentiis prepara il colpo

Il Napoli ci sta provando concretamente per Popovic. Dopo l’affare naufragato con il Milan, secondo quanto riporta Sky Sport, per il giocatore si sarebbe inserito il club partenopeo ma non solo.

Calciomercato Napoli, su Popovic c’è concorrenza

Il Napoli sta lavorando per anticipare l’agguerrita concorrenza che vede anche Bayern Monaco e Porto sul giocatore. De Laurentiis vorrebbe provare a chiudere l’operazione in sinergia con il Frosinone. Con quest’ultimo club stesso interessato ad approfittare della situazione dei partenopei, che non hanno lo slot per tesserare un extracomunitario e dunque sarebbero i ciociari a prendere il giocatore fino al prossimo 30 giugno per poi lasciarlo al Napoli a luglio.