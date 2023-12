Il patron dell’Atalanta Antonio Percassi, come reso noto da Tuttomercatoweb, in merito alle prossime trattative avrebbe detto: “Noi siamo pronti a intervenire da gennaio in poi se servono giocatori per aumentare la qualità e rimediare a questo handicap. Noi ci siamo, anche nei confronti della tifoseria. Siamo favorevoli a fare le cose come si devono”.

Percassi | Le parole sull’Atalanta in Europa League e sul Gewiss Stadium

Il presidente Percassi ha anche voluto parlare della prestazione dell’Atalanta in questa parte della stagione, e quindi del cammino in Europa League: “Siamo agli ottavi di Europa League, abbiamo già conquistato il primo posto nel girone. Certo, c’è stato qualche problema di continuità di risultati, ma bisogna tener conto dei tanti infortuni. Chiunque nella nostra situazione avrebbe trovato delle difficoltà”.

Il patron de La Dea ha poi concluso parlando dello Stadio Atleti Azzurri d’Italia: “Il Gewiss Stadium sta prendendo forma con la costruzione della Curva Sud: un investimento importante che alla fine sfiorerà i 100 milioni complessivi, una cifra che mette paura e che ci assegna responsabilità precise”.