Calciomercato Roma, la società vuole un altro colpo

La Roma non ancora è una squadra completa come vorrebbe Mourinho, anche dopo l’ufficialità di Maitland-Niles e Sergio Oliveira. Sono ancora tanti giocatori in esubero, e in questa sessione di mercato potrebbe uscire qualcuno. Potrebbe essere il turno di Diawara, Darboe e Kumbulla.

Per quanto riguarda Diawara c’è stata qualche manifestazione di interesse sia dalla Liga che dalla Premier. Per Darboe in realtà ci sarebbero in fila anche alcuni club di serie B, in pole si troverebbe il Pisa. Per Kumbulla sono arrivate domande di prestito in serie A, anche dalla Serie A, ma i continui problemi fisici di Smalling invitano alla prudenza. La Roma cederebbe l’albanese solo se sicuro di poter far entrare un altro elemento in difesa come Gigot dello Spartak Mosca.