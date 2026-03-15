Como in rimonta, alla Roma non basta Malen (2-1)

Roma sconfitta a Como

Roma avanti a Como su calcio di rigore trasformato da Malen, gara in discesa? No, anzi è il Como ad uscire e metter paura alla Roma di Gasperini. I padroni di casa di Fabregas fanno buon gioco e riescono a ribaltare il risultato nel secondo tempo, a rendere più agevole la rimonta dei comaschi l’espulsione di Wesley e l’inferiorità numerica dei capitolini. Nel finale dentro Vaz per Malen, ma il risultato non cambia. Vince il Como, le la lotta per il quarto posto si infiamma.

Tabellino Como Roma

COMO: Butez J., Ramon J., Diego Carlos, Kempf M. O. (dal 1′ st Douvikas A.), Smolcic I., Da Cunha L. (dal 42′ st Van der Brempt I.), Roberto S. (dal 1′ st Diao A.), Valle A., Caqueret M. (dal 22′ st Perrone M.), Baturina M., Paz N. (dal 32′ st Rodriguez J.). A disposizione: Cavlina N., Diao A., Douvikas A., Goldaniga E., Kuhn N., Lahdo A., Morata A., Moreno A., Perrone M., Rodriguez J., Tornqvist N., Van der Brempt I., Vigorito M., Vojvoda M. Allenatore: Fabregas C..

ROMA: Svilar M., Ghilardi D., Mancini G., Hermoso M. (dal 25′ st Ziolkowski J.), Celik Z. (dal 25′ st Tsimikas K.), Cristante B., Kone M., Wesley Franca, Pellegrini Lo. (dal 22′ st Pisilli N.), El Shaarawy S. (dal 11′ st Rensch D.), Malen D. (dal 22′ st Vaz R.). A disposizione: Angelino, De Marzi G., El Aynaoui N., Gollini P., Pisilli N., Rensch D., Tsimikas K., Vaz R., Venturino L., Zaragoza B., Ziolkowski J. Allenatore: Gasperini G..

Reti: al 14′ st Douvikas A. (Como) , al 34′ st Diego Carlos (Como) al 7′ pt Malen D. (Roma)

Ammonizioni: al 18′ st Caqueret M. (Como), al 28′ st Diego Carlos (Como) al 3′ st Wesley Franca (Roma), al 32′ st Ghilardi D. (Roma).

Espulsioni: al 19′ st Wesley Franca (Roma).