Calciomercato Roma, ancora lontana l’intesa con l’Atalanta: gli aggiornamenti

Anche oggi non c’è stata l’intesa per portare Duvan Zapata alla Roma. I giallorossi hanno fatto sapere che tratteranno ancora per altre 48 ore. Questa la deadline fissata dal club. Se non si troverà l’accordo definitivo entro la scadenza, il club capitolino cambierà obiettivo e virerà su altri nomi per regalare a José Mourinho il nuovo centravanti.

Calciomercato Roma, l’attaccante giusto per Mou

Secondo le richieste di Mourinho, l’attaccante, dovrà essere forte fisicamente ma allo stesso tempo agile e con tanto fiuto del gol. Al tecnico lusitano piace l’attaccante che fa tanto movimento e si libera nei spazi aggredendo la porta. Ovviamente il nome di Zapata non basta a Mourinho ma le sue caratteristiche si avvicinano molto al prototipo del tecnico giallorosso.