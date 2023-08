Calciomercato Roma, Azmoun vestirà giallorosso: gli aggiornamenti

La Roma mette a segno un altro colpo. Dopo i vari tentativi per acquistare un attaccante con le caratteristiche giuste per Mourinho, Pinto chiude per Azmoun. Il gm giallorosso stava forzando i contatti per Zapata senza, però, avere risposte positive dall’Atalanta. Perciò si è pensato ad un piano di riserva che riguardava appunto il giocatore iraniano.

Calciomercato Roma, scambio di documenti tra i club

Scambio di documenti in corso per Sardar Azmoun alla Roma. I primi contatti sono arrivati due giorni fa dopo l’irrigidimento dell’Atalanta su Zapata, che tra domenica e lunedì era vicinissimo al trasferimento a titolo definitivo.