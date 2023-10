La Roma sta lentamente riprendendo il suo percorso in campionato e a dargli una grossa mano ci ha pensato Romelu Lukaku con i suoi gol. L’attaccante belga ha portato peso e forza nell’attacco giallorosso e Mourinho finalmente ha trovato il suo punto di riferimento. Ora, però, c’è da chiedersi che ne sarà del futuro di Big Rom. Infatti, il Chelsea, ha fissato il prezzo per la cessione dell’attaccante, nella prossima finestra di mercato.

Calciomercato Roma, il Chelsea vuole 37 milioni di euro

Il Chelsea ha già fissato una quota d’acquisto per Romelu Lukaku nell’estate 2024, si tratta di circa 37 milioni di sterline. C’è un accordo per cedere il belga a quella cifra l’anno prossimo. Ma siamo sicuri che il suo futuro sia in Italia ?