Calciomercato Roma, il Flamengo punta forte su Vina | Pronta l’offerta

In casa Roma si continua a ragionare ancora sul fronte delle cessioni visto che alcune partenze potrebbero portare ad un nuovo acquisto futuro. Per poter comprare quindi serve cedere visto che Vina è in uscita e vorrebbe tornare in Brasile dopo l’ultimo presto al Palmeiras.

Calciomercato Roma, Vina verso il Brasile

Secondo quanto riportato da Globo Sport sul terzino c’è sempre il non timido interesse del Flamengo, che è pronto a superare i 6 milioni richiesti dopo l’ultima offerta presentata al club giallorosso. E proprio per questo una delegazione del club brasiliano sarebbe pronta ad arrivare in Italia per parlare con il ds Tiago Pinto vista anche la volontà del calciatore.