Calciomercato Roma, il Sassuolo incontra l’agente | Accordo vicino

Doppio colpo per i neroverdi

Dopo la cessione di Tahirovic, la Roma potrebbe liberarsi di un altro esubero di prospettiva. Si tratta di Cristian Volpato, classe 2003 che potrebbe trasferirsi al Sassuolo. Insieme a lui, anche Missori starebbe cercando l’accordo per raggiungere il club emiliano. Ad entrambi manca solo l’accordo sul contratto mentre, secondo quanto riporta Sky Sport, il si della Roma per il trasferimento dei due giocatori sarebbe già arrivato.

Due giocatori di talento per Dionisi

Volpato e Missori potrebbero diventare due rinforzi di prospettiva in linea col progetto neroverde. In queste ore, Carnevali avrebbe incontrato l’agente di Volpato per trovare l’intesa sull’ingaggio prima di ufficializzare il passaggio.