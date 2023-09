Calciomercato Roma, il talento argentino vorrebbe rinnovare: Antun presto a Trigoria

Dybala e la Roma vorrebbero continuare insieme il loro cammino. Il rinnovo di Dybala è un segnale importante per i giallorossi, che puntano a consolidarsi ai vertici del calcio italiano e a tornare a competere in Europa. L’argentino è un giocatore di talento e di esperienza, che può dare un contributo importante alla squadra.

Calciomercato Roma, le cifre per il rinnovo di Dybala

Per rinnovare il Campione del Mondo, la Roma, sta pensando di proporre al giocatore un triennale da 6 milioni di euro a stagione Più, ovviamente, i bonus legati a presenze, gol, assist, vittorie e qualificazioni in Champions League. Dybala è il secondo giocatore più pagato della Roma, dopo Tammy Abraham. L’argentino è un giocatore molto richiesto sul mercato, ma ha scelto di rimanere nella capitale per continuare a lavorare con José Mourinho.