Calciomercato Roma, la società riflette su Mourinho: oggi call per decidere | Le ultime

Roma, tecnico portoghese in bilico: oggi la decisione?

L’ennesimo risultato negativo, condito da una prestazione non esaltante, ha creato ulteriori malumori in casa Roma. È tempo di riflessioni per i Friedkin, i quali, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, potrebbero anche optare per la soluzione drastica del cambio in panchina.

Mourinho, mai messo in discussione fino a questo momento, potrebbe lasciare anzitempo la panchina giallorossa, nonostante la clausola contrattuale obbliga il club a pagare una penale al tecnico portoghese. Secondo quanto riferisce Repubblica, a seguito della sconfitta di Milano, sarebbe stata programmata una call tra Dan Friedkin, dagli Stati Uniti, Lina Souloukou e Ryan Friedkin, da Roma) per trovare una soluzione e valutare le diverse opzioni.