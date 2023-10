In attesa di giocare la sfida contro il Monza, in casa Roma si continua a lavorare al mercato visto che in queste ore a Trigoria ha fatto visita Diego Tavano, agente del calciatore. Le parti sono molto vicine e la fumata bianca potrebbe arrivare nelle prossime ore. Questo è quanto riportato da Laroma24.it.

Secondo quanto riportato da Vocegiallorossa.it però il procuratore starebbe discutendo con il club giallorosso anche altri elementi che fanno parte delle giovanili.