È il grande giorno che qualsiasi tifoso della Capitale aspetta ogni anno. Sia Roma che Lazio hanno bisogno di una vittoria per rialzare una stagione fin qui sottotono. Mourinho ha sempre faticato nel derby della Capitale perdendo entrambe le sfide della scorsa stagione in campionato.

Un club arabo ci riprova per Mourinho

Ora, però, il tecnico portoghese è tentato dalla destinazione araba con l’Al-Ittihad che avrebbe come obbiettivo primario strapparlo dalla Roma. Nella testa di Mourinho in questo momento c’è solo il derby ma chissà che l’ex United e Tottenham non possa decidere di andarsene con un’eventuale sconfitta con la Lazio.