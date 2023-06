Calciomercato Roma, l’Arabia Saudita piomba sulla capitale: Pinto attende offerte

Mourinho ha dato il via libera alla cessione

La Roma si prepara all’apertura del mercato estivo per cercare di cogliere qualsiasi occasione. Prima di acquistare, però, la società giallorossa deve cedere gli esuberi e portare la rosa ad una rifondazione completa tenendo i perni fondamentali. Pinto dovrà cercare di racimolare più soldi possibili, per dare in modo alle casse giallorosse di prendere fiato. Tanti saranno i cambiamenti che avverranno e, probabilmente, sarà sacrificato qualche titolare.

Calciomercato Roma, l’Arabia su Spinazzola

L’Arabia Saudita comincia a guardare anche in casa Roma. Anche un giocatore giallorosso è finito nel mirino dei club della Saudi Pro League, si tratta di Leonardo Spinazzola. Il terzino sinistro non ha convinto al massimo Josè Mourinho, e se dovesse arrivare un’offerta utile alle manovre della Roma, potrebbe partire in modo da reinvestire su un giovane forte e di prospettiva.