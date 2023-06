Calciomercato Roma, l’esterno ad un passo dalla cessione | Arriva la conferma dell’agente

La Roma in questi giorni sta impostando una serie di trattative con il Sassuolo che riguardano non solo l’interesse per Davide Frattesi, ma anche la cessione di due giovani come Volpato e Missori. Entro la fine della settimana si potrebbe avere la fumata bianca per entrambi.

Calciomercato Roma, l’agente di Missori conferma la possibilità Sassuolo

Come riportato da LaRoma24, l’agente di Filippo Missori, Marco Busiello, ha parlato ai microfoni di Tv Play aggiornando la situazione del suo assistito: “Tecnicamente è molto forte ed è serio nel suo modo di fare, per cui piace molto al Sassuolo che ha sempre avuto empatia nel valorizzare i giovani prospetti. C’è qualcosa con loro, ma scinde da Frattesi o Volpato. Sono tutte operazioni indipendenti. Penso che Filippo avrà un grande futuro e andrebbe anche lui volentieri lì perché sa quanto valorizzano i giovani. È anche vero però che è innamorato della Roma e di Mourinho come lo sono tutti i romani. La sua ambizione più grande resta quella di giocare a calcio”.