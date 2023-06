Silvestri apre alla Roma: “Sarebbe difficile dire di no ai giallorossi”

Intervistato ai microfoni di TV Play, Marco Silvestri, portiere dell’Udinese, ha parlato del suo futuro direttamente da Formentera, meta ambita da tanti calciatori. Il giocatore si è lasciato scappare un particolare che potrebbe mettere far pensare alla prossima stagione.

Calciomercato Roma, Silvestri: “Rui Patricio portiere di qualità”

“C’era stato un interesse da parte della Roma, ma le cose non sono andate in porto. Rui Patricio è un portiere esperto e di qualità. Sarebbe difficile dire di no alla Roma, è un club storico che mi ha sempre affascinato. Non posso decidere io ovviamente, sono il portiere dell’Udinese e sono contento di esserlo”. Queste le parole del portiere.