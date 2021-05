Calciomercato Roma

Mourinho è inarrestabile, continua a lavorare intensamente in attesa di sedere sulla panchina della Roma. Ieri i giallorossi hanno fatto un brutto tonfo contro l’Inter, l’ex squadra dello Special One. L’anno prossimo sarà tutto diverso, aria nuova, e la Roma sarà sicuramente più competitiva. Mou lavora per questo, duramente, per rinforzare l’organico. L’ultima indiscrezione di calciomercato Roma parla dei giallorossi e l’uomo da mettere tra i pali.

Calciomercato Roma, Rui Patricio in pole per la porta

Pinto e Mourinho in vista della costruzione della rosa futura, hanno una lunga lista di nomi seguiti e, in queste ore, si sono infittite le voci circa l’interesse per alcuni elementi di alto livello per rinforzare la difesa, nello specifico il nuovo portiere. Un buon colpo potrebbe essere quello di Rui Patricio ma occhio anche all’approdo della bandiera della Juventus, Gigi Buffon.

A Roma seguono anche Szczseny e Alisson, in attesa di capire le sorti dei due giocatori a fine stagione. Per quanto riguarda i portieri attuali tra i pali giallorossi Mirante non rinnoverà, mentre si cercherà di vendere anche dove piazzare Pau Lopez, nonostante le scarse richieste arrivate per lui.