Calciomercato Roma, nuovo nome per la fascia sinistra: arriva dal Brasile

Dura poco la gioia per la vittoria in Europa League della Roma, perchè c’è da pensare subito alla sfida contro il Torino di Juric. Per Mourinho sarà una partita tosta e complicata da leggere, perciò si affiderà alle qualità dei singoli. Mentre si ragiona sul match, Tiago Pinto, è tornato al lavoro per cercare occasioni per il futuro. Infatti, dal Brasile, spunta un nuovo nome per la fascia sinistra.

Calciomercato Roma, Lucas Piton nel mirino

Dal Brasile si parla di un interessamento da parte della Roma per il terzino sinistro del Vasco da Gama, Lucas Piton. I giallorossi vorrebbero anticipare la concorrenza e presentare un’offerta da circa 8 milioni a gennaio.