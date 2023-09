Roma, altra tegola in casa giallorossa: il centrocampista non ce la fa

Altra tegola in casa Roma. Nel match di ieri contro lo Sheriff, Renato Sanches, è stato costretto a lasciare il rettangolo verde di gioco dopo appena 20 minuti. Il centrocampista portoghese ha sentito tirare il muscolo ed ha dovuto fare spazio a Leandro Paredes, che ha risollevato le sorti della Roma. Ora Mourinho ha un problema serio di cui preoccuparsi. Anche il tecnico a fine partita non riesce a spiegarsi il come sia possibile che un giocatore così giovane come Sanches, sia così discontinuo a livello muscolare.

Roma, Sanches salta Torino e Genoa

Il centrocampista portoghese sarà costretto a saltare i match contro Torino e Genoa, e non è chiara la data del suo rientro. Un giocatore martoriato da continui infortuni ma di grande talento, che se dovesse recuperare la condizione è un giocatore cruciale per gioco di Mourinho.