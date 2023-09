Calciomercato Roma, colloqui per il rinnovo di un big: la firma può arrivare a dicembre

Una Roma troppo impegnata per rilassarsi. Infatti, dopo la bella vittoria di ieri sera, i giallorossi tornano subito con la testa alla Serie A per affrontare l’insidioso Torino di Juric. Mentre i giocatori si preparano al match la società capitolina ha in mente di iniziare i contatti con Josè Mourinho per un possibili rinnovo di contratto.

Roma, le richieste di Mourinho

La prima è cosa che Mou pretenderebbe è l’inserimento in società di un dirigente al suo fianco: sul taccuino ci sono i nomi di Francesco Totti e quello di Zibì Boniek, e non è detto che il possibile arrivo di uno escluda l’altro. La seconda richiesta riguarda garanzie sul mercato, a cominciare dalla permanenza di Dybala e Lukaku anche per il prossimo anno. La Joya potrebbe prolungare il suo contratto con la Roma, mentre per trattenere il belga sarà necessario un ricco investimento da parte dei Friedkin.