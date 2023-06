Calciomercato Roma, nuovo obiettivo per il centrocampo: Pinto valuta

Dopo aver mollato la pista Frattesi, la Roma, vira su altri obiettivi. La questione centrocampo rimane aperta, perchè solo l’acquisto di Aouar non basta a Mourinho. Il tecnico lusitano ha bisogno di tanta corsa ed un giocatore che posso fare il box to box, inoltre servirà anche un giocatore da alternare con Pellegrini che, in questa stagione, non ha dimostrato tutto il suo valore. Pinto ha in mente qualche profilo ma si valuteranno anche le occasione del momento.

Calciomercato Roma, idea Baldanzi

Per Baldanzi non c’è ancora un’offerta concreta da far barcollare l’Empoli, ma la Roma ci ha pensato. Mourinho ha bisogno di rinforzi e vediamo se nei prossimi giorni cambierà qualcosa e chi riuscirà a prenderlo perchè anche il Milan si è inserita per il giocatore.