Il calciomercato Roma si arricchisce di un nuovo nome: Kerim Alajbegović. L’attaccante bosniaco, 18 anni, sta facendo parlare di sé grazie alle sue prestazioni. Conteso già da mezza Europa, in Italia è seguito non solo dalla Roma di Gasperini ma anche dal Milan di Max Allegri.

Calciomercato Roma, obiettivo Kerim Alajbegović

Tutto è iniziato dalla grande prestazione sfoderata nel playoff per il Mondiale contro l’Italia, condita da un rigore trasformato con freddezza da vero veterano del campo, ma Kerim ha appena 18 anni. Il quasi diciannovenne bosniaco è pronto a diventare uno dei nomi caldi del mercato estivo. Con la maglia del Salisburgo, arrivato nel 2025, in 21 presenze ha messo a segno 7 gol.

Alajbegovic con le sue giocate e la sua maturità è finito sui taccuini dei top club di Europa e della Serie A. Milan e Roma sono in corsa per il giovane attaccante. Il talento bosniaco sicuramente cambierà squadra già alla fine di giugno, perché un accordo di trasferimento è stato finalizzato lo scorso 27 marzo con il rientro al Bayer Leverkusen. I tedeschi hanno infatti esercitato il diritto di riacquisto dal Salisburgo per 8 milioni di euro, facendo firmare al ragazzo un contratto quinquennale a partire dal 1 luglio 2026. Nei prossimi mesi potrebbe partire una vera e propria asta per contenderselo.