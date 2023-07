Calciomercato Roma, offerta per il centrocampista Galatasaray | Lo manda Oliveira

Thiago Pinto prova a farsi avanti per permettere alla Roma di lottare per il quarto posto e tornare in Champions League. Infatti, nelle ultime ore, il direttore generale della Roma ha continuato a guardare al futuro e a prestare attenzione ad alcuni giovani potenziali giocatori. Tra loro c’è Efe Akman, centrocampista turco nato nella provincia Istanbul nel 2006.

Calciomercato Roma, rifiutati 5 milioni per Akman

Il giovane turco è uno dei due giocatori del Galatasaray su cui la Roma ha ottenuto un’opzione nell’ambito del trasferimento in Turchia di Zaniolo. Oltre ad Akman, la Roma può scegliere di approfondire i discorsi anche per Jusuf Demir, esterno offensivo classe 2003. Dei due, però, la Roma al momento sembra essere più interessata a Efe Akman. Secondo alcuni media turchi, infatti, la Roma avrebbe offerto al Galatasaray 5 milioni di euro in cambio del giovane talento della mediana. L’offerta formulata dai giallorossi è stata rifiutata poiché ritenuta bassa.