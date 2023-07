Calciomercato Roma, il Tottenham piomba su Tiago Pinto | La risposta dell’ex Benfica

Nonostante il calciomercato s’incentri maggiormente sui calciatori, con gli stravolgimenti del caso per via dell’egemonia economica dei fondi arabi, si muovono in parallelo anche i ruoli nello staff delle società. Nelle ultime ore, secondo quanto riportato da inews.co.uk, i direttore sportivo della Roma Tiago Pinto, avrebbe ricevuto un’offerta dal Tottenham.

Calciomercato Roma, Pinto rifiuta il Tottenham

Nonostante ci fossero pochi dubbi, anche per via degli ottimi risultati ottenuti fin qua, il futuro di Tiago Pinto dovrebbe, almeno fino al 30 giugno 2024, essere alla Roma. Infatti il Tottenham avrebbe ricevuto il due di picche dal nativo di Porto, che ha le idee ben chiare sul da farsi. Anche il Liverpool si era mostrato interessato di recente, ma alla fine ha virato su Jorg Schmadtke, ex allenatore.