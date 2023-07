Roma, Petrachi torna a parlare dei giallorossi: “L’obiettivo è la Champions”

L’ex direttore sportivo della Roma Gianluca Petrachi è tornato a parlare dei giallorossi in una lunga intervista rilasciata a TMW, esprimendosi sull’operato di José Mourinho e sulla crescita del club marcata anno dopo anno. Queste le sue dichiarazioni: “Vincendo la Conference League, la Roma si è riposizionata su livelli che le competono, e cioè lottare per qualcosa di importante. Credo che i Friedkin stiano mantenendo il loro profilo, cercano di mantenere un Fair Play Finanziario e di non sballare i conti, acquistando giocatori mirati a non andare “con i piedi in aria”. Perché il calcio deve essere comunque sostenibile, l’era in cui un presidente si dissanguava è giusto che finisca. Una persona che fa calcio non si deve trovare in una condizione in cui dilapida tutto il patrimonio. Se il calcio è sostenibile, diventa ancora più credibile. Se uno fa 500-600 milioni di buco, e poi con niente li rimette a posto, sicuramente non è performante per tutti gli altri club che cercano di rispettare dei parametri”

Roma, Petrachi su Mou e l’obiettivo Champions

Su Mourinho Petrachi ha risposto così: “È una persona molto scaltra e sveglia, al di là dell’amore eterno che ha giurato. Ai nastri di partenza sicuramente la Roma proverà a fare qualcosa di importante. Negli ultimi due anni ha fatto meno punti delle stagioni precedenti, in campionato può fare molto di più”. Ha concluso sbilanciandosi sull’obiettivo minimo per i giallorossi in questa stagione: “L’obiettivo, finché ci sono stato io, era quello di provare a entrarci. Anche perché arrivarci significa ottenere circa 40 milioni di diritti, che per un club sono linfa vitale. Non entrare in zona Champions, per certe società, è un bagno di sangue. Io credo che l’obiettivo della società sia quantomeno quello di entrare tra le prime quattro”.