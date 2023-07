Roma, Aouar: “Un onore essere qui. E su Pagano…”

La Roma gioca la prima amichevole stagionale, e vince per 4-0 contro il Boreale, squadra che milita nel campionato di Promozione laziale. Al termine dell’incontro ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali dei giallorossi il neo acquisto, arrivato dal Lione, Houssem Aouar, autore della rete del 4-0 finale.

Sulla prestazione:

“Bene, ma è solo la prima gara. È un onore indossare questa maglia, sto ancora lavorando”

Su José Mourinho:

“Un onore, il mister è grande allenatore, so che può aiutarmi molto. Un onore essere pronto per lui”

Su Pagano:

“Un buon giocatore, con grandi ambizioni, è un bene per la squadra. Tutti vogliamo giocare, come ho detto è un bene per la squadra”

Sull’italiano:

“È ancora difficile”

Il giocatore a cui ti ispiri:

“Sono un giocatore di squadra, posso giocare in molte posizioni come facevano Zidane, Iniesta, lo stesso Totti. Voglio diventare un grande giocatore come loro”

Sulla fase offensiva e l’aiuto che può apportare alla squadra: