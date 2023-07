Calciomercato Roma, si riapre la pista Morata | Ora può arrivare davvero

Morata-Roma, ora l’affare potrebbe decollare per davvero. Tiago Pinto continua a lavorare alla questione attaccante, visto che Mourinho ha bisogno urgentemente di una punta in grado di sostituire Abraham, che tornerà solamente prima del 2024. Tanti i nomi per l’attacco, tra cui Scamacca e Morata, con Mourinho che vorrebbe consegnargli il reparto offensivo, e che ora appartiene all’amico Paulo Dybala.

Calciomercato Roma, affondo decisivo per Morata

Secondo “Il Romanista” nei primi giorni della prossima settimana Tiago Pinto potrebbe incontrare l’agente del calciatore, che ha offerte importanti dall’estero(Arabia soprattutto). Da capire il valore della clausola dello spagnolo, visto che c’è chi sostiene sia di 12 milioni mentre l’Atletico Madrid ha risposto 21.